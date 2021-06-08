В Казахстане усилиями Нурсултана Назарбаева сохраняется некое гражданское общество, в котором сохраняется примерный баланс между различными социально-этническими группами. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

На сегодня казахстанская власть с этими задачами справляется, но Казахстан остается сложным государством, территориально большим и слабозаселенным, подчеркнул эксперт.

«Там есть проблемы не только между русскими и казахами. Там есть и внутриказахские племенные проблемы. И та же проблема противоречий между Севером и Югом, которая характерна практически для каждого среднеазиатского государства», — указал Ищенко.

Казахстан преследуют те же самые проблемы, которые преследуют Россию, Европу и Китай, потому что чем сложнее у вас структура общества, тем труднее им управлять, и тем труднее гасить эти противоречия, добавил политолог.