Сейчас в отношении Средней Азии высказываются пессимистичные прогнозы, что новые власти не справятся с нынешними вызовами, что приведет к войне или исламизации региона.
На сегодня казахстанская власть с этими задачами справляется, но Казахстан остается сложным государством, территориально большим и слабозаселенным, подчеркнул эксперт.
«Там есть проблемы не только между русскими и казахами. Там есть и внутриказахские племенные проблемы. И та же проблема противоречий между Севером и Югом, которая характерна практически для каждого среднеазиатского государства», — указал Ищенко.
Казахстан преследуют те же самые проблемы, которые преследуют Россию, Европу и Китай, потому что чем сложнее у вас структура общества, тем труднее им управлять, и тем труднее гасить эти противоречия, добавил политолог.