Туркмения остается одной из самых закрытых стран мира. Эта закрытость информации даже приводила к сообщениям о якобы смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Эксперт пояснил, что в таких закрытых системах вся информация, которая приходит от власти к собственному народу или в другие государства, фактически проходит через придворное сито.
«И там вам с утра скажут, что император скончался от апоплексического удара. А был этот удар, или не было удара, чем был нанесен этот удар, и кто его нанес, вы можете даже никогда и не узнать», — подчеркнул Ищенко.
Политолог при этом добавил, что на базе любого дворцового переворота вполне может возникнуть протестная народная волна, потому что все страны Средней Азии сохраняют клановую структуру.