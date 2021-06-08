Политический режим в Туркменистане подвержен не столько внезапным вспышкам народного протеста, сколько дворцовым переворотам. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Гурбангулы Бердымухамедова.

Эксперт пояснил, что в таких закрытых системах вся информация, которая приходит от власти к собственному народу или в другие государства, фактически проходит через придворное сито.

«И там вам с утра скажут, что император скончался от апоплексического удара. А был этот удар, или не было удара, чем был нанесен этот удар, и кто его нанес, вы можете даже никогда и не узнать», — подчеркнул Ищенко.

Политолог при этом добавил, что на базе любого дворцового переворота вполне может возникнуть протестная народная волна, потому что все страны Средней Азии сохраняют клановую структуру.