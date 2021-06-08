Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович призвал СБУ привлечь к ответственности бывшего украинского президента Леонида Кравчука за цитату о сравнении Донбасса с раковой опухолью. Об этом сообщила пресс-служба ОПЗЖ 8 июня

На прошлой неделе Кравчук в интервью «5 каналу» процитировал украинского писателя Олеся Гончара, который в своих мемуарах призывал отрезать Донбасс от Украины, как раковую опухоль, так как этот регион, по его словам, мешает стране развиваться как свободному государству.

«Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович требует от главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова привлечь к ответственности первого президента Украины Леонида Кравчука», — сообщается на сайте ОПЗЖ.

Кравчук придумал замену Минску для переговоров по Донбассу © скриншот видео "Нromadske"

Также Кравчук заявил о том, что Олесь Гончар еще давно понял, что с Донбассом будут проблемы, и если бы украинская власть знала о них раньше, то смогла бы выстроить более грамотные отношения с этими регионами.

При этом, по словам экс-президента, жители Донбасса все-таки нужны Украине.