Наименее стабильными странами Средней Азии сегодня являются Киргизия, Таджикистан и Туркмения. Наиболее устойчивыми государствами сегодня являются Узбекистан и Казахстан. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что Киргизия может вспыхнуть в любой момент, несмотря на то, что там выработалась своя формула почти мирной смены власти, потому что там сохраняются серьезные региональные и клановые противоречия, а Таджикистан стабилизирует только российское военное присутствие.

«Туркменский режим как был абсолютно закрытым, так и остается. Он подвержен не столько внезапным вспышкам протеста, сколько дворцовым переворотам. Потому что в таких закрытых системах вся информация, которая приходит от власти наружу, проходит через придворное сито. И там вам с утра скажут, что император скончался от апоплексического удара. А был удар или не было удара, вы можете никогда в жизни не узнать», — указал Ищенко.

Средняя Азия очень проблемный регион, но совсем не обязательно, что он взорвется в ближайшее время, поскольку в некоторых частях Латинской Америки или в Африке проблем не меньше, но там иногда удается сохранить стабильность, добавил политолог.