Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Эксперт пояснил, что Киргизия может вспыхнуть в любой момент, несмотря на то, что там выработалась своя формула почти мирной смены власти, потому что там сохраняются серьезные региональные и клановые противоречия, а Таджикистан стабилизирует только российское военное присутствие.
«Туркменский режим как был абсолютно закрытым, так и остается. Он подвержен не столько внезапным вспышкам протеста, сколько дворцовым переворотам. Потому что в таких закрытых системах вся информация, которая приходит от власти наружу, проходит через придворное сито. И там вам с утра скажут, что император скончался от апоплексического удара. А был удар или не было удара, вы можете никогда в жизни не узнать», — указал Ищенко.
Средняя Азия очень проблемный регион, но совсем не обязательно, что он взорвется в ближайшее время, поскольку в некоторых частях Латинской Америки или в Африке проблем не меньше, но там иногда удается сохранить стабильность, добавил политолог.