Сборная Украины по футболу не смогла уехать на Евро-2020 утром 8 июня из Харькова, как это было запланировано. Из-за непогоды, разбушевавшейся в стране, вылет пришлось перенести на вечер. Об этом сообщает сайт Footboom

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Своей резиденцией на время Евро-2020 украинская сборная выбрала столицу Румынии Бухарест, там на базе местного клуба «Волунтари» при полном соблюдении антикоронавирусных ограничений футболисты будут жить и тренироваться.

Перед сборами на Евро Украина провела 3 товарищеских матча, сыграв вничью с Бахрейном и обыграв Северную Ирландию и Кипр. В последнем матче украинская сборная впервые появилась в скандально известной новой форме с Крымом на футболках.

Уже на Евро-2020 украинским спортсменам предстоит выйти на противостояние с соперниками из Нидерландов, эта встреча состоится 13 июня, на 17 июня запланирована игра с Северной Македонией, а 21-го числа — с Австрией.

На данный момент букмекеры оценили шансы Украины на выход в плей-офф в коэффициент 1.4, то есть шансы страны показать себя в игре на вылет довольно высоки.