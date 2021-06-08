Причиной изменения времени вылета стали ливни и грозы, которые затопили Харьков, Полтаву, Херсон и близлежащие территории. Синоптики прогнозируют, что обильные осадки продолжатся и предстоящей ночью, однако пока о новых переносах вылета представители сборной не сообщали.
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Своей резиденцией на время Евро-2020 украинская сборная выбрала столицу Румынии Бухарест, там на базе местного клуба «Волунтари» при полном соблюдении антикоронавирусных ограничений футболисты будут жить и тренироваться.
Перед сборами на Евро Украина провела 3 товарищеских матча, сыграв вничью с Бахрейном и обыграв Северную Ирландию и Кипр. В последнем матче украинская сборная впервые появилась в скандально известной новой форме с Крымом на футболках.
Уже на Евро-2020 украинским спортсменам предстоит выйти на противостояние с соперниками из Нидерландов, эта встреча состоится 13 июня, на 17 июня запланирована игра с Северной Македонией, а 21-го числа — с Австрией.
На данный момент букмекеры оценили шансы Украины на выход в плей-офф в коэффициент 1.4, то есть шансы страны показать себя в игре на вылет довольно высоки.