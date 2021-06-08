«Хочу предложить участникам Конгресса совместную цель — это 1551 новый парк, то есть один новый парк в каждой громаде. Иными словами, чтобы добавить юмора, а то все очень серьезные под масками: давайте сажать вместе», — сказал Зеленский.
Президент Украины также напомнил жителям суверенного государства, что за день до этого, во время форума «Украина.30. Экология», он издал указ для создания проекта «Зеленая страна», который должен помочь увеличить количество зеленых лесов, сохранить природные ресурсы, и т.д.
Ранее Зеленский пообещал за три года высадить на территории украинского государства 1 млрд деревьев.
Всеукраинский форум «Украина 30. Экология» проводится в Киеве с 7 по 9 июня. Участники обсуждают борьбу с глобальными изменениями климата, а также охрану лесов, превращение Чернобыльской зоны отчуждения в туристический объект, и другое.