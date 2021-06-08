Президент Украины Владимир Зеленский решил, что высадка миллиарда деревьев за три года уже не кажется свежим амбициозным замыслом, поэтому решил удивить свой народ еще больше, инициировав строительство 1551 парка. Об этом он сообщил на заседании Палаты регионов Конгресса в Днепре, 8 июня

«Хочу предложить участникам Конгресса совместную цель — это 1551 новый парк, то есть один новый парк в каждой громаде. Иными словами, чтобы добавить юмора, а то все очень серьезные под масками: давайте сажать вместе», — сказал Зеленский.

Президент Украины также напомнил жителям суверенного государства, что за день до этого, во время форума «Украина.30. Экология», он издал указ для создания проекта «Зеленая страна», который должен помочь увеличить количество зеленых лесов, сохранить природные ресурсы, и т.д.

Зеленский пообещал Украине 1 млрд новых деревьев за 3 года © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Всеукраинский форум «Украина 30. Экология» проводится в Киеве с 7 по 9 июня. Участники обсуждают борьбу с глобальными изменениями климата, а также охрану лесов, превращение Чернобыльской зоны отчуждения в туристический объект, и другое.