Певица Вера Брежнева (Галушка) поздравила 8 июня свою мать с днем рождения в Instagram, фото пожилой женщины вызвало восторг в сети

«Считала, что это круто»: Вера Брежнева призналась, как ее обзывали в детстве © Вера Брежнева/Инстаграм

«Празднуем и радуемся всей нашей большой семьей! Нам очень повезло быть детьми и внуками такой женщины», — написала Брежнева.

«Красивая стильная и остроумная мамуля», «Мама шикарно выглядит», «Молодец мамочка», — написали в комментариях.

Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) родилась в Днепродзержинске. Ее родители, Виктор Галушка и Тамара Пермякова, были рабочими на Приднепровском химзаводе. У них родилось четыре дочери, две из которых — близнецы. Отец Брежневой умер в 2015 году. Сейчас у Тамары Галушки шесть внуков.

Вместе с матерью Брежнева снялась в рекламном ролике.