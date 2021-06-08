Мать артистки зовут Тамара Галушка, ей исполнилось 69 лет.
«Празднуем и радуемся всей нашей большой семьей! Нам очень повезло быть детьми и внуками такой женщины», — написала Брежнева.
«Красивая стильная и остроумная мамуля», «Мама шикарно выглядит», «Молодец мамочка», — написали в комментариях.
Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) родилась в Днепродзержинске. Ее родители, Виктор Галушка и Тамара Пермякова, были рабочими на Приднепровском химзаводе. У них родилось четыре дочери, две из которых — близнецы. Отец Брежневой умер в 2015 году. Сейчас у Тамары Галушки шесть внуков.
Вместе с матерью Брежнева снялась в рекламном ролике.