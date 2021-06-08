«В пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области зарегистрировали групповое заболевание гастроэнтероколит в детском учреждении санаторного типа. Заболели 30 детей в возрасте до 15 лет. Заболевшие жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39 градусов», — говорится в сообщении.
17 детей в состоянии средней тяжести, шестеро из них были госпитализированы. Все остальные переносят отравление в легкой форме. Их перевели в отдельный корпус санатория и поместили под наблюдение медработника.
По предварительным данным, вспышка вызвана несоблюдением санитарно-эпидемиологического режима в учреждении и нарушением требований по изоляции и госпитализации больных детей на территории заведения.
Как известно, на Украине после Майдана ликвидирована санитарно-эпидемиологическая служба. Следствием этого стали многочисленные случаи вспышек различных инфекционных заболеваний и отравлений.