«Крым столетиями был частью России, колыбелью русского православия, и последние 7 лет он, к счастью, снова в составе нашей страны. А от того, что в Киеве кто-то будет повторять иное — ничего не изменится. Я бы разве что предложил им раскрасить форму в красный цвет и добавить на нее серп и молот, ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина», — сказал Жириновский.
Политик добавил, что, раз Украина выходит на Евро-2020 в форме с Крымом и националистическими лозунгами, команда России могла бы надеть форму с картой Российской империи, включающей территорию современной Украины. В качестве гимна Жириновский предложил исполнить «Боже, царя храни!».
«Это будет хорошим напоминанием о том, какие земли на самом деле кому принадлежат, а кто на них лишь временный постоялец», — заявил глава ЛДПР.
Ранее Украина представила новый комплект формы украинской команды для участия на Евро-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертания Украины с Крымом в составе.
В УЕФА форму утвердили. В МИД и Федеральном Собрании РФ заявили о политической провокации и призвали УЕФА отреагировать.