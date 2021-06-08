Поскольку Крым оказался в составе Украины в ХХ веке по решению властей СССР, на форму сборной Украины логично добавить серп и молот и выкрасить ее в красный, отметил 8 июня глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в комментарии «Спорт Экспрессу»

«Крым столетиями был частью России, колыбелью русского православия, и последние 7 лет он, к счастью, снова в составе нашей страны. А от того, что в Киеве кто-то будет повторять иное — ничего не изменится. Я бы разве что предложил им раскрасить форму в красный цвет и добавить на нее серп и молот, ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина», — сказал Жириновский.

Поклонская высказалась о форме украинской сборной с изображением Крыма © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Это будет хорошим напоминанием о том, какие земли на самом деле кому принадлежат, а кто на них лишь временный постоялец», — заявил глава ЛДПР.

Ранее Украина представила новый комплект формы украинской команды для участия на Евро-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертания Украины с Крымом в составе.

В УЕФА форму утвердили. В МИД и Федеральном Собрании РФ заявили о политической провокации и призвали УЕФА отреагировать.