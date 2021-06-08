По словам композитора, раньше никому из журналистов татуировку он не демонстрировал и только сейчас решил о ней рассказать.
«Модная татушка или нет, даже не задумывался. Не для этого же делал. И не на самом видном месте, заметь. Почему на пальце? А потому что перед глазами только у меня. Видишь тату? Нет! А она постоянно рядом со мной», — поделился Крутой.
На пальце композитора выбита дата и год рождения его дочери Александры. В свою очередь, дочка Крутого сделала тату на том же месте с датой рождения отца.
Композитор отметил, что вообще негативно относится к рисункам на теле, но здесь «раскололся, то есть накололся».