Киркоров и Лорак перешли на украинский язык, помог Крутой
Киркоров и Лорак перешли на украинский язык, помог Крутой
© РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк
По словам композитора, раньше никому из журналистов татуировку он не демонстрировал и только сейчас решил о ней рассказать.

«Тату видишь? А оно есть!» Крутой похвастался наколкой в необычном месте
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«Модная татушка или нет, даже не задумывался. Не для этого же делал. И не на самом видном месте, заметь. Почему на пальце? А потому что перед глазами только у меня. Видишь тату? Нет! А она постоянно рядом со мной», — поделился Крутой.

На пальце композитора выбита дата и год рождения его дочери Александры. В свою очередь, дочка Крутого сделала тату на том же месте с датой рождения отца.

Композитор отметил, что вообще негативно относится к рисункам на теле, но здесь «раскололся, то есть накололся».