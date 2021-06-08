Композитор и продюсер Игорь Крутой на церемонии вручения премии «Шансон года» 7 июня, признался, что у него есть скрытая от посторонних глаз татуировка. Об этом он рассказал корреспонденту «Экспресс-газеты»

Киркоров и Лорак перешли на украинский язык, помог Крутой © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Модная татушка или нет, даже не задумывался. Не для этого же делал. И не на самом видном месте, заметь. Почему на пальце? А потому что перед глазами только у меня. Видишь тату? Нет! А она постоянно рядом со мной», — поделился Крутой.

На пальце композитора выбита дата и год рождения его дочери Александры. В свою очередь, дочка Крутого сделала тату на том же месте с датой рождения отца.

Композитор отметил, что вообще негативно относится к рисункам на теле, но здесь «раскололся, то есть накололся».