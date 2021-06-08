Местный житель приобрел товар, цена которого была неровной, а заканчивалась на 99 копеек, и потребовал сдачу, которая должна была составить одну копейку. Однако кассиры заявили, что им просто нечем с ним рассчитаться, ведь монет номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек в обороте давно нет.
Мужчина заявил, что такое «округление» в пользу магазина не что иное, как обман потребителей, ведь фактически сумма на ценнике и реальная оплата на кассе будут разными. С его доводами согласились не все.
«Те, кто пишут о том, что магазины виноваты, устанавливая цены в 35,77 или 99 копеек, не правы. Если покупка одиночная, то будет округление, а если много товара, то копейки сплюсуются — и там по ситуации», «Если мелочь — это не деньги, так и отдайте ему 10 коп. Все равно вы у предыдущих 20 покупателей по 1 копейке отжали», «Так с каждого по копейке — и уже на "лексус" будет», «Он правильно же сделал, ну типа они обязаны задачу выдать, а если у них нету 1 копейки, то пускай цены круглые ставят», «Мужик полностью прав. Если им не доплатить копейку, то они скандал устраивают», — написали другие покупатели.
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Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек на Украине были изъяты из обращения в 2019 году, чуть позже из оборота пропали и 25 копеек. При этом в Нацбанке заявили, что в спорной ситуации при расчете наличными сумма должна округляться кратно десяти копейкам.