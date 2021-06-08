В одном из запорожских магазинов произошел серьезный конфликт: покупатель требовал положенную ему сдачу в одну копейку, но, как оказалось, сделать это кассиры просто не могли. Об этом 8 июня сообщила газета «КП в Украине»

Тина Кароль решила продать отпечаток пальца, чтобы собрать деньги на проект ко Дню независимости Украины © Тина Кароль/Инстаграм

Мужчина заявил, что такое «округление» в пользу магазина не что иное, как обман потребителей, ведь фактически сумма на ценнике и реальная оплата на кассе будут разными. С его доводами согласились не все.

«Те, кто пишут о том, что магазины виноваты, устанавливая цены в 35,77 или 99 копеек, не правы. Если покупка одиночная, то будет округление, а если много товара, то копейки сплюсуются — и там по ситуации», «Если мелочь — это не деньги, так и отдайте ему 10 коп. Все равно вы у предыдущих 20 покупателей по 1 копейке отжали», «Так с каждого по копейке — и уже на "лексус" будет», «Он правильно же сделал, ну типа они обязаны задачу выдать, а если у них нету 1 копейки, то пускай цены круглые ставят», «Мужик полностью прав. Если им не доплатить копейку, то они скандал устраивают», — написали другие покупатели.

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Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек на Украине были изъяты из обращения в 2019 году, чуть позже из оборота пропали и 25 копеек. При этом в Нацбанке заявили, что в спорной ситуации при расчете наличными сумма должна округляться кратно десяти копейкам.