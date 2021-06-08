Текст документа пока отсутствует. Последний этап прохождения законопроекта — передан на рассмотрение руководству. Главным по наработке закона определен комитет по правам человека.
Ранее Кабинет министров согласовал соответствующий проект на своем заседании. Законопроект позволит упростить порядок получения гражданства Украины «гражданами России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям».
Также получение гражданства упростят иностранцам и лицам без гражданства, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины и/или участвовали в силовой операции в Донбассе.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.