Кабмин предложил Верховной Раде упростить процедуру предоставления гражданства иностранцам, участвующим в военной операции украинских силовиков в Донбассе. Об этом 8 июня сообщается на сайте парламента

Текст документа пока отсутствует. Последний этап прохождения законопроекта — передан на рассмотрение руководству. Главным по наработке закона определен комитет по правам человека.

Некоторым россиянам упростят получение украинского гражданства © gdb.rferl.org

Также получение гражданства упростят иностранцам и лицам без гражданства, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины и/или участвовали в силовой операции в Донбассе.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.