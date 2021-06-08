Законопроект о коренных народах Украины отражает и закрепляет националистическую позицию Киева, написала 7 июня официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram

Госдума осудила законопроект Зеленского о коренных народах Украины © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа своё государство — не претендуйте на равные права с «украинской» нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего «национального» государства», — написала Захарова.

Ранее Госдума осудила проект закона о непризнании русских, венгров, русинов и других коренным народом Украины, который внес в Раду Владимир Зеленский.

Согласно законопроекту, коренным народом, права которого надлежит защищать, может считаться только народ, сформировавшийся на территории Украины, без своего государства за ее пределами.