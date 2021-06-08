Через несколько дней стартует чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 11 городах. Среди команд-участниц — сборные России и Украины, которые в последний раз между собой играли еще в конце прошлого века. При этом есть шанс, что их пути наконец-то пересекутся в рамках предстоящего турнира

Украина и Россия после 2014 года специальным решением УЕФА разводятся по разным группам в турнирах среди национальных сборных и клубных команд. Сохранилось это правило и при жеребьевке финального турнира Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на год позже. Таким образом, РФ выступит в квартете В вместе со сборными Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня), а Украина сыграет в группе С, где ей будут противостоять Нидерланды (13 июня), Северная Македония (17 июня) и Австрия (21 июня). «Они принадлежат нам»: экс-футболист заявил, что сборная Украины должна играть в форме с флагом РФ © РИА Новости, Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Далее победители групп, команды, занявшие вторые места, а также четыре лучшие команды из шести групп, финишировавшие на третьем месте, выходят в 1/8 финала. Здесь также Россия и Украина не сыграют между собой, однако уже на следующей стадии плей-офф такая встреча может произойти. Для этого одна из двух сборных должна занять в своей группе первое место, а а другая — второе.

Также игра между двумя командами может пройти в полуфинале. Если обе команды доберутся до этой стадии, то для очной встречи России нужно занимать первую или вторую позицию в группе, а украинцам — выходить с третьего места или же наоборот. В данном случае также будет играть роль, какое место в турнирной сетке получит сборная, занявшая третье место, так как их будут распределять по парам плей-офф исходя из комбинации групп, команды которых прошли в матчи на вылет.

Если же команды РФ и Украины окажутся в итоге в разных половинах сетки или же если займут одинаковые места в своих группах, то между собой они смогут сыграть только в финальном матче, который, как и обе игры 1/2, примет Лондон.

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При этом Санкт-Петербург точно не примет четвертьфинальный матч сборных России и Украины, если таковой состоится.

За всю историю сборные России и Украины играли дважды, оба матча прошли в рамках отбора на Евро-2000. В первой встрече в Киеве сильнее оказались украинцы (3:2), в Москве команды сыграли вничью (1:1). К слову, в обеих встречах играл нынешний главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко, а действующий наставник российской команды Станислав Черчесов выходил на замену в первой встрече в столице Украины.