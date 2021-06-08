Украина могла бы возобновить подачу воды из Днепра в Крым в случае «серьезных уступок» со стороны России. Об этом сказал спикер Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович 7 июня в интервью «Телеграфу»

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Затем киевский режим в одностороннем порядке полностью прекратил подачу воды по каналу в Крым.

Вода из Украины начала утекать в Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях», — сказал Арестович.

Ранее власти Украины заявляли о невозможности выполнения Минских соглашений, в то время как остальные страны — участницы нормандского формата (Россия, Германия и Франция) продолжают настаивать на их выполнении. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ряд пунктов соглашений нужно изменить.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.