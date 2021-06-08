Год невыполненных обещаний: достижения премьер-министра Шмыгаля за год работы
Год невыполненных обещаний: достижения премьер-министра Шмыгаля за год работы
© REUTERS, Johanna Geron/Pool
Он отметил, что с указанными сторонами заключен меморандум о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков.

«Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие», — заявил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что договоренность является «новой страницей в экономической истории» Украины.