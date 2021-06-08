Он отметил, что с указанными сторонами заключен меморандум о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков.
«Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие», — заявил Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что договоренность является «новой страницей в экономической истории» Украины.