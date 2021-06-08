Украина планирует создать Национальную биржу торговли капиталом и товарами за три года с поддержкой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Американской торговой палаты в Украине (AmCham) и USAID. Об этом 8 июня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Год невыполненных обещаний: достижения премьер-министра Шмыгаля за год работы © REUTERS, Johanna Geron/Pool «Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие», — заявил Шмыгаль. Шмыгаль отметил, что договоренность является «новой страницей в экономической истории» Украины.