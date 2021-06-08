Мэр Киева Виталий Кличко сфотографировался в новой форме сборной Украины по футболу с изображением карты страны с Крымом, Донбассом и националистическим лозунгом. Соответсвующий пост появился на его странице в Facebook 8 июня

Нацизм процветает: Мармазов рассказал, почему УЕФА одобрил новую форму сборной Украины © Facebook, andriy.pavelko

Мэр также опубликовал фотографии, на которых он позирует в футболке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия. Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую украинскую футбольную форму. В УЕФА заявили, что форма утверждена футбольной ассоциацией. При этом посольство США одобрило новую форму сборной Украины, так же как и главный тренер сборной Андрей Шевченко.

Евро-2020, перенесенное из-за пандемии коронавируса на 2021 год, стартует 11 июня.