«Когда форма добавляет духа и воли к победе! Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0. Приветствую и благодарю наших футболистов! Украина победит! В широком смысле! Слава Украине!» — написал Кличко.
Мэр также опубликовал фотографии, на которых он позирует в футболке.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия. Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую украинскую футбольную форму. В УЕФА заявили, что форма утверждена футбольной ассоциацией. При этом посольство США одобрило новую форму сборной Украины, так же как и главный тренер сборной Андрей Шевченко.
Евро-2020, перенесенное из-за пандемии коронавируса на 2021 год, стартует 11 июня.