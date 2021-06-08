«Большинство съемок проходило в Киеве. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Ответственные за часть съемок у нас — международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media. Эта лента — первая, которая претендует на возмещение кеш-рибейтов в Украине», — написал Ткаченко.
Кеш-рибейты, о которых идет речь, — частичная компенсация расходов иностранным режиссерам за съемки на территории Украины.
В комедийном боевике «Последний наемник» Жан-Клод Ван Дамм сыграл тайного агента по кличке Туман. Он вынужден вернуться во Францию, чтобы спасти своего сына, попавшего в лапы международной террористической организации. Фильм выйдет на онлайн-платформе Netflix 30 июля.