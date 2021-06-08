Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм сыграл главную роль в фильме Netflix «Последний наемник», съемки которого большей частью велись в Киеве. О выходе трейлера 7 июня сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко

«Большинство съемок проходило в Киеве. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Ответственные за часть съемок у нас — международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media. Эта лента — первая, которая претендует на возмещение кеш-рибейтов в Украине», — написал Ткаченко.

Ван Дамм проводит время в Киеве в обществе украинской подруги — СМИ © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В комедийном боевике «Последний наемник» Жан-Клод Ван Дамм сыграл тайного агента по кличке Туман. Он вынужден вернуться во Францию, чтобы спасти своего сына, попавшего в лапы международной террористической организации. Фильм выйдет на онлайн-платформе Netflix 30 июля.