Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце мая, то 5%-й барьер могли бы преодолеть семь партий, четыре из которых уже представлены в парламенте. Об этом 8 июня свидетельствуют данные опроса КМИС

В Раду могли бы пройти «Слуга народа» (17,7% среди тех, кто определился), «Европейская солидарность» (15,4%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (14,7%), «Батькивщина» (13,9%), «Сила и честь» (8%), «Украинская стратегия Гройсмана» (5,8%) и Радикальная партия Олега Ляшко (5%). Более половины украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок — опрос © REUTERS, Gleb Garanich

«По результатам опроса сразу три партии имеют поддержку в пределах статистической погрешности, поэтому формально мы не можем однозначно определить, какая политическая сила возглавляет рейтинг, и можем говорить, что есть три партии, которые имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах», — говорится в сообщении.

Другие партии имеют более низкую поддержку и в парламент не проходят.

Опрос провели среди 2 тыс. респондентов 27 мая — 1 июня по всей Украине методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», если бы выборы в Раду состоялись в середине мая 2021 года, то больше всего получила бы партия «Слуга народа» — 24,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.