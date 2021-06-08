Депутаты от «Слуги народа» во главе с председателем профильного комитета Рады Галиной Третьяковой зарегистрировали законопроект №5566 о повышении пенсионного возраста

На текущий момент украинцы могут рассчитывать на пенсионные выплаты с 60 лет, однако в случае принятия указанного закона этот возраст поэтапно будет расти.

Нардеп-«стерилизатор» за демографию, и сколько денег Украина отберет у пенсионеров на этот раз © nikvesti.com

В пояснительной записке к законопроекту указано, что во многих странах уже пенсионный возраст составляет как минимум 65 лет. В качестве примера приводятся благополучные европейские страны — Австрия, Бельгия, Испания, Дания, Швеция, Финляндия, Швейцария и Великобритания.

Почему украинское государство должно слепо повторять действия других государств в пенсионной сфере, а не работать на благо своих граждан, в документе не говорится.

Однако уже сейчас постепенно наращиваются требования по стажу, который позволяет украинцам выходить на пенсию. Так что выходить на пенсию в 60 лет смогут только около половины украинских граждан, а остальным придется работать до 63 или 65 лет.

Так, в 2025-году в 60 лет на пенсию смогут выйти те, у кого есть 32 года стажа и более, в 63 года смогут стать пенсионерами те, у кого больше 22, но менее 32 лет стажа, а в 65 лет на пенсию уйдут граждане со стажем от 15 до 22 лет.