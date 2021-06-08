Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что исправление его Офисом слов американского президента Джо Байдена насчет поддержки США в том, чтобы Украина получила План действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО является несущественным. Об этом он сообщил «Украинской правде» 8 июня

В понедельник, 7 июня, Зеленский провел телефонный разговор с Байденом и после этого заявил о том, что во время беседы президент США обещал ему полную поддержку украинского государства во всех сферах.

«Слова — не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет — это вопрос желания только самого Альянса. Если получит — значит нас там действительно видят. Если не получит — это тоже вполне конкретный ответ», — прокомментировал Зеленский слова по поводу членства в НАТО.

В частности, Белый дом отказался признать правдивым отчет Киева о том, что Байден якобы признал важность предоставления Украины ПДЧ по членству в НАТО и заявил о том, что украинская сторона ошибочно истолковала заявление и специально исправила запись.