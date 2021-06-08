Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область и воспользовался не традиционным бортом №1, а регулярным рейсом. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба главы государства

Аэропорт «Киев» подсчитал убытки после запрета полетов в Белоруссию © commons.wikimedia.org, Галина Богданенко

«Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты», — сказал Зеленский.

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, это стало возможным благодаря развитию аэропортов и авиасообщения в рамках программы «Большая стройка».

На сайте Windrose билеты на рейс Киев — Кривой Рог доступны по цене от 1554 гривен (4157 руб.). Перелет из Борисполя до Кривого Рога занимает 1 час 20 минут.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область глава государства осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках «Большой стройки». Кроме того, в Днепре под председательством Зеленского состоится заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Ранее президент сообщал о планах построить региональные аэропорты в 16 городах Украины и международный в Закарпатье — между Ужгородом и Мукачево, а также о создании новой украинской авиакомпании.

Как отмечает Telegram-канал «Картель», в публикации пресс-службы Офиса Зеленского указывается, что глава государства прибыл на малую родину регулярным рейсом, при этом ничего не говорится о том, что на борту находился лишь сам президент и сопровождающие его лица, а в аэропорту их встречала делегация местных властей и большое количество охраны.