Это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев — Кривой Рог.
«Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты», — сказал Зеленский.
По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, это стало возможным благодаря развитию аэропортов и авиасообщения в рамках программы «Большая стройка».
На сайте Windrose билеты на рейс Киев — Кривой Рог доступны по цене от 1554 гривен (4157 руб.). Перелет из Борисполя до Кривого Рога занимает 1 час 20 минут.
Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область глава государства осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках «Большой стройки». Кроме того, в Днепре под председательством Зеленского состоится заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.
Ранее президент сообщал о планах построить региональные аэропорты в 16 городах Украины и международный в Закарпатье — между Ужгородом и Мукачево, а также о создании новой украинской авиакомпании.
Как отмечает Telegram-канал «Картель», в публикации пресс-службы Офиса Зеленского указывается, что глава государства прибыл на малую родину регулярным рейсом, при этом ничего не говорится о том, что на борту находился лишь сам президент и сопровождающие его лица, а в аэропорту их встречала делегация местных властей и большое количество охраны.