В эфире гости студии обсуждали кражу картин и крупной суммы денег из квартиры исполнительницы. Соседов заявил, что в преступление не верит, а ситуация больше похожа на фарс, в которой сама Максакова — «хитроумная стерва». Эти слова «фиктивному» супругу артистки не понравились, и Халаев попытался наброситься на критика с кулаками.
«Я хочу, чтобы он рот закрыл!» — возмущался при этом разгневавшийся супруг.
Драки в итоге удалось избежать, однако Соседов констатировал, что ему фактически угрожали расправой.
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Далхат Халаев — юрист из Нальчика, супруг певицы Марии Максаковой, которую он младше на 10 лет. Ранее артистка была замужем за беглым депутатом ГД РФ Денисом Вороненковым, он опасался преследований на родине и уехал в Киев, где в 2017 году был убит прямо на улице.
Максакова продолжает жить на Украине, однако периодически приезжает в Россию, чтобы «решить вопросы, связанные с недвижимостью». Одним из таких вопросов был суд, где певица заявила, что ее «фиктивный» муж продал ее квартиру в центре Москвы, но позже артистка отказалась от претензий к Халаеву.