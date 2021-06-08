Супруг певицы Марии Максаковой, которого она называет фиктивным, Далхат Халаев принял участие в одном из телевизионных шоу, где чуть не напал на музыкального критика Сергея Соседова. Об этом 8 июня написал «Московский комсомолец»

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«Я хочу, чтобы он рот закрыл!» — возмущался при этом разгневавшийся супруг.

Драки в итоге удалось избежать, однако Соседов констатировал, что ему фактически угрожали расправой.

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Далхат Халаев — юрист из Нальчика, супруг певицы Марии Максаковой, которую он младше на 10 лет. Ранее артистка была замужем за беглым депутатом ГД РФ Денисом Вороненковым, он опасался преследований на родине и уехал в Киев, где в 2017 году был убит прямо на улице.

Максакова продолжает жить на Украине, однако периодически приезжает в Россию, чтобы «решить вопросы, связанные с недвижимостью». Одним из таких вопросов был суд, где певица заявила, что ее «фиктивный» муж продал ее квартиру в центре Москвы, но позже артистка отказалась от претензий к Халаеву.