Продолжающаяся восьмой год война в Донбассе является результатом агрессивной политики украинского руководства. Об этом в эфире телеканала «НАШ» 7 июня заявил позвонивший в студию телезритель, представившийся уроженцем Донецкой области Романом

Советник главы Офиса Зеленского назвал условие для референдума по Донбассу © sud.ua

Роман также объяснил, почему предпочел уехать в Россию, а не в одну из «мирных» украинских областей.

«По менталитету мне гораздо ближе РФ, чем эта взбесившаяся Украина с непонятно что творящими делами. С этими националистами, этими зигующими подонками, постоянно оскорбляющими ветеранов. И вы считаете, что должно было быть хоть какое-то чувство патриотизма? Зеленский пришел на волне объединения территорий. Но он не то что спустил в унитаз — просто про…рал то, что у него было», — подчеркнул он.

Кроме того, уроженец Донбасса раскритиковал главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука, который назвал Донбасс «раковой опухолью». По словам Романа, несмотря на то, что в ЛДНР действительно много проблем, заявления украинских политиков о «раковых опухолях» и «неполноценных детях» отталкивают украинцев.