«То, что происходит сейчас на территории Донецкой области, является результатом агрессивной, недальновидной политики украинской власти. К сожалению, украинские политики докатились до уровня мышей — настолько мелкие люди попадают в дипломатическую сферу и обсуждают вопросы, которые для них, как для первоклассника — высшая математика… А не проще убрать в сторону политику и заняться экономикой? Представьте — товарищ Сталин жалуется, что Гитлер не поставляет ему газ. Это же полный бред», — заявил он.
Роман также объяснил, почему предпочел уехать в Россию, а не в одну из «мирных» украинских областей.
«По менталитету мне гораздо ближе РФ, чем эта взбесившаяся Украина с непонятно что творящими делами. С этими националистами, этими зигующими подонками, постоянно оскорбляющими ветеранов. И вы считаете, что должно было быть хоть какое-то чувство патриотизма? Зеленский пришел на волне объединения территорий. Но он не то что спустил в унитаз — просто про…рал то, что у него было», — подчеркнул он.
Кроме того, уроженец Донбасса раскритиковал главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука, который назвал Донбасс «раковой опухолью». По словам Романа, несмотря на то, что в ЛДНР действительно много проблем, заявления украинских политиков о «раковых опухолях» и «неполноценных детях» отталкивают украинцев.