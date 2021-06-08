Отмечается, что об улучшении сообщили 11,3% респондентов. При этом 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.
По данным опроса, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы — 31,9%.
При этом 9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные пищевые продукты (90,6%).
Опрос провели среди 2000 респондентов 27 мая — 1 июня по всей Украине методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.