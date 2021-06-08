Большинство украинцев (54,4%) считают, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. Об этом 8 июня свидетельствуют данные опроса КМИС

Отмечается, что об улучшении сообщили 11,3% респондентов. При этом 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.

По данным опроса, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы — 31,9%.

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Опрос провели среди 2000 респондентов 27 мая — 1 июня по всей Украине методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.