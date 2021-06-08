Депутаты Госдумы на пленарном заседании 8 июня осудили законопроект, внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским, об исключении русского и других народов из числа коренных народов Украины. Об этом сообщается на сайте Госдумы

Лукашевич оценил украинский закон о коренных народах © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине. К коренным народам, в случае принятия "неотложного закона", не вправе будут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье», — отмечают депутаты.

Парламентарии намерены обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы и парламентам стран — членов ЕС с призывом осудить попытку украинских властей «разделить население на «коренное» и «некоренное».

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому коренным народом Украины будут считать «автохтонную этническую общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны». При этом коренными народами в законопроекте названы крымские татары, караимы и крымчаки.