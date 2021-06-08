В случае проведения президентских выборов на Украине в ближайшее время действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы около 21,8% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 мая по 1 июня

Опрос на Украине показал новую поддержку Зеленского © president.gov.ua сообщении.

Респондентам также задавался вопрос, поддерживают ли они выдвижение Зеленского на второй срок. В целом 37% опрошенных поддерживают, не поддерживают — 54,5%.

На втором месте в президентском рейтинге — экс-президент и депутат Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 11,7% среди всех респондентов и 14,6% среди тех, кто определился с выбором.

На третьем месте — экс-премьер и депутат Юлия Тимошенко с показателями соответственно 9,5% и 11,9%, четвертое место делят с примерно одинаковой поддержкой Игорь Смешко (7,6% и 9,5%) и Юрий Бойко (7,3% и 9,2%). Другие кандидаты имеют поддержку ниже 5%.

Исследование проводилось методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2000 респондентов.