«Сегодня Харьков лишился последнего Героя. Он был примером, символом Победы… Из жизни ушел один из лучших. Харьков помнит, Михаил Поликарпович, и скорбит. Спасибо Вам!» — говорится в соболезновании секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, горсовета и его исполнительного комитета.
Родился Карпеев 21 ноября 1922 г. в городе Чебоксары (Чувашия). В 1940-1941 гг. учился в Свердловской военной авиационной школе пилотов, воевал с 1941 по 1945 г. Карпеев принимал участие в освобождении Харькова. В неполные 23 года получил звание Героя Советского Союза.
Карпеев совершил более 300 боевых вылетов, из них 100 — на самолетах Ил-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 — на разведку и 110 — для связи с партизанами.
Карпеев также был награжден орденом Ленина, медалью «Золотая звезда», двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом «За службу Отечеству в Вооруженных Силах» и почти 30 медалями.
После войны Карпеев преподавал в Качинском авиационном училище, Ворошиловградском высшем военном училище и Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков. Позже работал инженером на Харьковском тракторном заводе.