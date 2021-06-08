Последний живший в Харькове Герой Советского Союза, почетный гражданин города, генерал-майор авиации Михаил Карпеев скончался в возрасте 98 лет. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета

«Сегодня Харьков лишился последнего Героя. Он был примером, символом Победы… Из жизни ушел один из лучших. Харьков помнит, Михаил Поликарпович, и скорбит. Спасибо Вам!» — говорится в соболезновании секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, горсовета и его исполнительного комитета.

Ушёл из жизни последний украинский Герой Советского Союза © скриншот с видео "lviv24"

Карпеев совершил более 300 боевых вылетов, из них 100 — на самолетах Ил-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 — на разведку и 110 — для связи с партизанами.

Карпеев также был награжден орденом Ленина, медалью «Золотая звезда», двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом «За службу Отечеству в Вооруженных Силах» и почти 30 медалями.

После войны Карпеев преподавал в Качинском авиационном училище, Ворошиловградском высшем военном училище и Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков. Позже работал инженером на Харьковском тракторном заводе.