По словам Золотарева, украинские власти идут по пути отказа от всего российского и максимального разрыва связей с РФ, а в этом деле, уверен эксперт, для украинских чиновников все средства хороши.
«Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер», — отметил аналитик.
А вот наличие в черном списке фамилий уже умерших деятелей культуры из РФ, считает Золотарев, свидетельствует о том, что в Минкульте просто до сих пор не сверили информацию из перечня персон нон грата, что является «очередным показателем качества работы госаппарата, которая уже стала притчей во языцех».
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Сейчас в списке невъездных на Украину 199 фамилий представителей российского шоу-бизнеса. Когда этот перечень только начинали вести, в Минкульте обещали, что в итоге в него попадет не менее 500 знаменитых имен.
На данный момент в числе угрожающих национальной безопасности Украины значатся и уже умершие российские артисты, в их числе, например, экс-худрук детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт и Олег Табаков.