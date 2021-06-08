Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев объяснил, почему в списке угрожающих национальной безопасности страны до сих пор присутствуют умершие российские артисты. Его слова 8 июня приводит РИА Новости

Живые и мертвые: СБУ назвала артистов РФ, угрожающих Украине © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

«Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер», — отметил аналитик.

А вот наличие в черном списке фамилий уже умерших деятелей культуры из РФ, считает Золотарев, свидетельствует о том, что в Минкульте просто до сих пор не сверили информацию из перечня персон нон грата, что является «очередным показателем качества работы госаппарата, которая уже стала притчей во языцех».

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Сейчас в списке невъездных на Украину 199 фамилий представителей российского шоу-бизнеса. Когда этот перечень только начинали вести, в Минкульте обещали, что в итоге в него попадет не менее 500 знаменитых имен.

На данный момент в числе угрожающих национальной безопасности Украины значатся и уже умершие российские артисты, в их числе, например, экс-худрук детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт и Олег Табаков.