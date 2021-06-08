Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом и власти Украины опубликовали несовпадавшие заявления о содержании телефонного разговора Байдена и Зеленского. В изначальной версии релиза Офиса украинского президента говорилось, что президент США отметил важность предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО. Однако в Белом доме опровергли эту информацию.
Безпалько убежден, что заявления о том, что Украина движется в НАТО, — это либо преувеличение и попытка выдать желаемое за действительное со стороны Зеленского, либо сознательная работа на украинскую аудиторию.
«Телефонный разговор Байдена с Зеленским — это некий утешительный приз для Зеленского. Очевидно, что этот разговор не имеет никакого серьезного значения, не имеет каких-либо значимых последствий… Я убежден, что Украину в ближайшее время в НАТО приглашать не будут. Да и в принципе, чтобы использовать для необходимых США целей и задач, ее не нужно включать в состав Альянса», — отметил эксперт.
По его словам, то, что на Украине не размещают военную базу США, объясняется не тем, что она не является членом НАТО, а опасениями Вашингтона в резкой негативной реакции России.