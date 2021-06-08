Директора Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук (НАН) Украины поймали на взяточничестве. Об этом 8 июня в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

«В Киеве при оперативном сопровождения ДВР ЧП Украины задержан директор Института рыбного хозяйства НАН Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украини)», — рассказали в прокуратуре.

Руководителя львовского областного филиала «Нафтогаза» задержали за взятку © Benjamin Hahn / flickr

В настоящее время готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. В помещениях Института рыбного хозяйства НАН Украины проведены обыски.