«В Киеве при оперативном сопровождения ДВР ЧП Украины задержан директор Института рыбного хозяйства НАН Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украини)», — рассказали в прокуратуре.
Согласно материалам следствия, директор требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за заключение договора аренды имущества государственного учреждения. Кроме официальных платежей, бизнесмен должен был платить чиновнику 20 тысяч гривен (53,5 тысячи рублей) каждый месяц.
В настоящее время готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. В помещениях Института рыбного хозяйства НАН Украины проведены обыски.