«Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания… Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной минского пакета мер», — сказал он.
Политик подчеркнул, что важно менять подход, а пока этого не произошло, не имеет значения, кто и где общается на уровне лидеров. Так он прокомментировал недавний разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Ранее американский президент провел телефонный разговор с украинским коллегой и пригласил его посетить Вашингтон в июле. При этом в США пока отказались от идеи организовывать личную встречу, хотя ранее такая возможность обсуждалась.