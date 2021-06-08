Вашингтон продолжит создавать напряжение на украинском направлении. Об этом 8 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости

Байден не позвал. Почему Зеленский обрушился с критикой на США © AP, Efrem Lukatsky сказал он.

Политик подчеркнул, что важно менять подход, а пока этого не произошло, не имеет значения, кто и где общается на уровне лидеров. Так он прокомментировал недавний разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Ранее американский президент провел телефонный разговор с украинским коллегой и пригласил его посетить Вашингтон в июле. При этом в США пока отказались от идеи организовывать личную встречу, хотя ранее такая возможность обсуждалась.