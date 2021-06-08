Белый дом и официальный Киев опубликовали различающиеся заявления о содержании телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом 8 июня сообщило издание Axios

Белый дом раскрыл подробности разговора Байдена и Зеленского © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Однако в Белом доме подчеркнули, что президент США этого не говорил.

«Украина неверно передала заявление и исправила запись», — заявил представитель Совета национальной безопасности.

В сообщении пресс-службы украинского лидера теперь содержится другая формулировка: «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе».

Комментировать, поддерживает ли Байден эту идею, в Белом доме отказались.

Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. В последние месяцы Зеленский не раз поднимал эту тему. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей донбасских республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.