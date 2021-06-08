Речь идет о неверном толковании слов президента США о членстве Украины в НАТО. Так, в изначальной версии релиза Офиса Зеленского утверждалось, что Байден отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в альянсе.
Однако в Белом доме подчеркнули, что президент США этого не говорил.
«Украина неверно передала заявление и исправила запись», — заявил представитель Совета национальной безопасности.
В сообщении пресс-службы украинского лидера теперь содержится другая формулировка: «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе».
Комментировать, поддерживает ли Байден эту идею, в Белом доме отказались.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. В последние месяцы Зеленский не раз поднимал эту тему. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей донбасских республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.