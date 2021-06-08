Энергоблок БРЕСТ-ОД-300 станет «сердцем» опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего — беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
Во вторник, при участии руководства российской атомной отрасли, началась заливка первого бетона в фундамент реакторного отделения.
Энергоблок с установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 войдет в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), который строится на СХК в рамках отраслевого проекта «Прорыв», который реализуется с 2010-х годов.
Ожидается, что свою работу реактор начнет в первой половине 2020-х.
Конструкция энергоблока полностью исключает возможность катастроф, аналогичным авариям в Чернобыле и Фукусиме.