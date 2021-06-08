«Ко мне в гости СБУ ходят исключительно, чтобы родителей попугать. Приходили с повесткой. Не застали дома. Ушли. Приходите, когда буду дома, пинкертоны. Ходить на допросы за последние семь лет — это привычно. В прошлый раз тоже так приходили. Но почему-то даже не позвонили по тому телефону, который они, конечно же, знают», — написала она.
В комментарии PavlovskyNews Бондаренко заявила, что СБУ хочет «заставить ее замолчать и прекратить критически отзываться о власти».
Также она заявила, что не знает, по какому вопросу к ней приходили спецслужбы, поэтому публично обратилась СБУ, чтобы они ей позвонили.