Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Елена Бондаренко заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) приносит повестки ей домой исключительно тогда, когда ее нет дома, хотя может позвонить ей по действующему номеру, который у них есть. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook 7 июня

Елена Бондаренко: Украина — на пороховой бочке © РИА Новости, Нина Зотина В комментарии PavlovskyNews Бондаренко заявила, что СБУ хочет «заставить ее замолчать и прекратить критически отзываться о власти». Также она заявила, что не знает, по какому вопросу к ней приходили спецслужбы, поэтому публично обратилась СБУ, чтобы они ей позвонили.