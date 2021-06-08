Национальный банк Украины выпускает памятную монету в честь украинского оперного певца, бойца АТО Василия Слипака. Об этом автор дизайна монеты Андрей Ермоленко сообщил на своей странице в Facebook 7 июня

НБУ выведет из оборота монету в 25 копеек © goodfon.ru

«Легенды не умирают. А это наша легенда, которую мы должны помнить и рассказывать всем последующим поколениям! Этот человек сопоставим с Гераклом и Орфеем в одном лице, даже еще круче, потому что Василий существовал точно и мы его современники!» — написал Ермоленко.

На сайте НБУ сообщается, монету с портретом атошника тиражом в 35 тысяч штук введут в оборот 21 июня. Ее уже можно заказать онлайн.

Финалист конкурсов в Будапеште, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Париже Слипак прожил во Франции 19 лет, но во время Майдана вернулся на Украину. В АТО он числился в 7-м отдельном батальоне ДУК (позывной «Миф», сокращенно от «Мефистофель»). Погиб под Донецком 29 июня 2016 года.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик. Тринадцатого апреля того года Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение начать широкомасштабную так называемую антитеррористическую операцию на востоке страны с привлечением вооруженных сил.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.