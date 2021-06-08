Накануне полиции сообщили, что на территории Байкового кладбища неизвестные отломали латунный бюст с могилы украинского ученого и пытались его похитить.
Прибывшие на место полицейские задержали по горячим следам задержали двоих мужчин, причастных к вандализму. Бюст изъяли.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК Украины (надругательство над могилой), задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Александр Кистяковский — юрист, ученый, автор трудов по уголовному праву. Уроженец Черниговской губернии считался видным деятелем украинского национального движения второй половины 19 века.