В Австралии и Индии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Delta-версия и оказавшийся очень заразным. Об этом на днях сообщило агентство Reuters

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк заявили, что впервые обнаружили высокоинфекционный вариант вируса Delta Covid во время последней вспышки в Мельбурне, что вызвало опасения по поводу значительного всплеска случаев заболевания.

Штамм обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад приехали в соседний Новый Южный Уэльс и посетили несколько популярных туристических мест на юге штата.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает этот вариант коронавируса как один из четырех, вызывающих обеспокоенность, ввиду своей заразности. Считается, что он более заразный, чем «индийский» вариант COVID-19.

«Этот вариант вызывает серьезное беспокойство. Он отличается от других случаев и не связан с этими случаями», — рассказал главный санитарный врач штата Бретт Саттон, добавив, что еще предстоит выяснить, откуда взялся этот вариант вируса.

По данным индийских ученых, о чем сообщило издание ТheРrint, этот вариант коронавируса провоцирует симптомы, которых обычно не бывает при COVID-19. Именно этот штамм вызвал разрушительную эпидемию в Индии.

У пациентов отмечают нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, приводящее к гангрене, а также другие симптомы, обычно не наблюдающиеся у пациентов с COVID. Также врачи выявляют случаи образования тромбов в кровеносных сосудах, снабжающих кишечник, из-за чего пациенты испытывают боль в животе. Люди обращаются в больницы в связи с потерей слуха, отеком на шее и тяжелой формой тонзиллита.

Однако наиболее тревожным фактором является скорость распространения вируса, считают врачи.

Ранее ВОЗ приняла решение, что новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 отныне будут именоваться по буквам греческого алфавита.