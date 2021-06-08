«Владимир Зеленский принял приглашение Джо Байдена посетить США в июле этого года», — говорится в сообщении.
Также лидеры двух стран обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне саммитов G7 и НАТО и запланированных встреч главы Белого дома с руководством ЕС и президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, Зеленский ознакомил американского президента с ситуацией в Донбассе и на границе с Россией. Также они обсудили ключевые украинские реформы.
Это был второй телефонный разговор Зеленского и Байдена после избрания последнего президентом США. Первая беседа состоялась 2 апреля.