В понедельник, 7 июня, в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение американского коллеги Джо Байдена посетить Вашингтон в июле. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства

Байден не позвал. Почему Зеленский обрушился с критикой на США © AP, Efrem Lukatsky Владимир Зеленский принял приглашение Джо Байдена посетить США в июле этого года», — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне саммитов G7 и НАТО и запланированных встреч главы Белого дома с руководством ЕС и президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Зеленский ознакомил американского президента с ситуацией в Донбассе и на границе с Россией. Также они обсудили ключевые украинские реформы.

Это был второй телефонный разговор Зеленского и Байдена после избрания последнего президентом США. Первая беседа состоялась 2 апреля.