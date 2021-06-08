По словам Свинарчук, поучаствовать в кастинге ей посоветовала консул Украины в Доминикане. Украинская модель сыграла эпизодическую роль студентки-туристки.
Съемки шли по 12 часов в день, участникам регулярно нужно было сдавать тесты на коронавирус.
«Брэда Питта я, к сожалению, не видела. Видела только выходившего из вертолета Ченнинга Татума и Сандру Буллок, которая проходила рядом на съемочной площадке», — рассказала модель.
Картина, в которой снялась украинка, называется «Затерянный город Д». Это романтическая комедия с элементами боевика. В центре сюжета — писательница и придуманный ей город, который оживает в реальности. Выход фильма запланирован на 2022 год.