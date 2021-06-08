СМИ опубликовали фото реальных семей «Сватов»

Экранные родственники из «Сватов» много лет радовали миллионы поклонников своими приключениями, а вот как выглядят реальные семьи актеров сериала на днях рассказал Сosmopolitan

Татьяна Кравченко на данный момент одинока, хотя позади у артистки два брака, оба закончились разводом. В одном из этих союзов у актрисы родилась ее единственная дочь — Анна Гербачевская. Живет и работает звездная наследница в Москве, по образованию она дизайнер.

Валюха из «Сватов» сменила Будько на другого © фан-страница Татьяны Кравченко/Инстаграм Анна Кошмал, проснувшаяся знаменитой после съемок в «Сватах» активно скрывает подробности личной жизни, известно, что пару лет назад она вышла замуж за мужчину по имени Иван и родила сына Михаила.

Молодая актриса не показывает лица своих мужчин в социальных сетях, а фото со свадьбы она впервые опубликовала совсем недавно.

Федор Добронравов женился в 20 лет и с тех пор утверждает, что счастлив в браке со своей избранницей Ириной. Познакомилась пара еще в школе, сейчас у супругов уже три внучки и двое взрослых сыновей Виктор и Иван, которые пошли по актерским стопам отца.

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Людмила Артемьева 15 лет состояла в браке с актером и своим однокурсником Сергеем Парфеновым, в этом союзе родилась дочь, но через 15 лет артистка развелась с ним из-за проблем с алкоголем.

Известно, что у Артемьевой были и другие отношения, но личную жизнь она предпочитает скрывать. Прессе удалось узнать лишь о том, что актриса должна была второй раз стать матерью, но беременность оборвалась.