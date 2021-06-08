Протест Российского футбольного союза против политизации спорта Украиной и нацистских лозунгов скорее всего рассмотрен не будет, сказал в интервью изданию Украина.ру журналист Руслан Мармазов

Он полагает, что Запад сейчас любым способом пытается загнать российский спорт под плинтус, поэтому РФ необходимо давать более жесткие ответы и добиваться отстаивания своей точки зрения.

«Протест выразить, конечно, можно, но только у меня большие сомнения, что кто-то на него будет обращать внимание», — сказал Мармазов.

По словам журналиста, на данный момент очень хорошо заметно, как Запад реагирует на протесты России. Однако это не должно останавливать российское государство от борьбы с той идеологией, которая сейчас пропагандируется на Украине, полагает он.

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Нацизм процветает: Мармазов рассказал, почему УЕФА одобрил новую форму сборной Украины © Facebook, andriy.pavelko Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия на ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе.

После этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую украинскую форму.

В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали эту форму, указав на попытку политической провокации и призвав УЕФА отреагировать.