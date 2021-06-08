Главными секретами выбора лучшей клубники поделилась 7 июня ведущая украинской версии шоу «Ревизор» на «Новом канале» Юлия Панкова

Цены на клубнику и черешню ужаснули украинцев © CC0, Pixabay

Во-первых, обратите внимание на запах. Если у клубники какой-то несвойственный ей посторонний запах — брать ее не стоит. Она должна пахнуть приятно.

Затем второй важный момент — цвет ягоды. Клубничины не должны быть слишком темными, нужный цвет — ярко-алый. Стоит дернуть ягоду за хвостик — хорошо, когда он легко отделяется, но при этом не выглядит засохшим.

В-третьих, не стоит выбирать чересчур идеальную клубнику. Ягоды должны быть сухими и выглядеть естественно, а не блестеть, как глянцевые, — в таких, скорее всего, немало химикатов.

Клубника богата витаминами А, В1, В2, Е, С и полезна для зрения, иммунитета и снижения уровня холестерина. Но не стоит увлекаться ранней, майской клубникой. Лучше покупать ее в сезон — начиная с первой-второй недели июня.