Панкова назвала три параметра, которые помогут определиться среди разнообразия ягод на рынке или в магазине.
Во-первых, обратите внимание на запах. Если у клубники какой-то несвойственный ей посторонний запах — брать ее не стоит. Она должна пахнуть приятно.
Затем второй важный момент — цвет ягоды. Клубничины не должны быть слишком темными, нужный цвет — ярко-алый. Стоит дернуть ягоду за хвостик — хорошо, когда он легко отделяется, но при этом не выглядит засохшим.
В-третьих, не стоит выбирать чересчур идеальную клубнику. Ягоды должны быть сухими и выглядеть естественно, а не блестеть, как глянцевые, — в таких, скорее всего, немало химикатов.
Клубника богата витаминами А, В1, В2, Е, С и полезна для зрения, иммунитета и снижения уровня холестерина. Но не стоит увлекаться ранней, майской клубникой. Лучше покупать ее в сезон — начиная с первой-второй недели июня.