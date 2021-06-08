В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили форму сборной Украины с нацистской символикой и Крымом, так как решили, что это будет отличным давлением на РФ, а также новым шагом к укреплению украинской нацистской идеологии, сказал в интервью изданию Украина.ру журналист Руслан Мармазов

По его словам, УЕФА хочет показать, что полностью поддерживает Украину, не давая ни Крыму, ни тем более Донецкой и Луганской народным республикам участвовать в европейском футболе.

«Это, во-первых, еще один штрих в давлении на Россию, а во-вторых, это, конечно, несомненный успех официальной украинской идеологической концепции, которая сегодня активно проталкивается, в том числе, как видим, и в масштабах европейских или мировых», — сказал Мармазов.

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УЕФА утвердил форму сборной Украины с нацистской символикой и Крымом © Facebook Андрей Павелко Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия на ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе.

После этого УЕФА утвердил новую украинскую форму.

В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали эту форму, указав на попытку политической провокации и призвав УЕФА отреагировать.