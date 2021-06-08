Звезда кулинарного шоу «МастерШеф» кулинарный эксперт Татьяна Литвинова сообщила о разводе с мужем Ярославом Трухановым. Об этом она на днях написала в своем Instagram

«С сожалением должны сообщить, что наши совместные усилия по сохранению нашего брака не увенчались успехом. С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведённых вместе, и остаёмся добрыми друзьями», — написала Литвинова.

О причинах развода звезда не сообщила, лишь отметила, что «никто не виноват». Она также отметила, что рассчитывает на тактичность подписчиков.

Литвинова уже была замужем и имеет сына от первого брака, однако в 2008 году они с супругом развелись.