С 11 июня по 29 июля Марс будет находиться в знаке Льва, а это сулит удачу в делах знакам Огня и Воздуха, рассказала на днях украинский астролог Марина Скади в комментарии УНИАН

Дожди Юпитера и раскаленный месяц Марса: украинский астролог дал прогноз погоды на лето-2021 © РИА Новости, Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

По словам астролога, наступает удачный период для знаков Огня — Овна, Льва и Стрельца. Однако им нельзя расслабляться, стоит избегать лени, азартных игр и держаться подальше от авантюристов.

Вторая и третья декада июня и большая часть июля благоприятны также для знаков Воздуха — Близнецов и Весов. Но для успеха в делах им потребуется приложить много усилий. При этом Водолей, находящийся в оппозиции к знаку Льва, в эти дни будет стоять перед важным выбором. Важно сделать выводы из ошибок прошлого и не повторить их.

Представители знаков Рыб, Козерог, Дева и Рак в июне и июле не ощутят особых перемен — астролог отметила, что это нейтральный для них период. Им можно будет не напрягать силы, а напротив, расслабиться и посвятить время отдыху и развлечениям.

В июне-июле Тельцам и Скорпионам важно быть начеку и избегать конфликтов и провокаций. После испытаний эти знаки ждет награда.