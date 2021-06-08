Астролог подчеркнула, что это время благоприятно для проявления инициативы, творческой активности и любой целенаправленной деятельности. Марс во Льве означает успех в таких сферах, как спорт, политика, бизнес, индустрия красоты и развлечений, социально ориентированная деятельность.
По словам астролога, наступает удачный период для знаков Огня — Овна, Льва и Стрельца. Однако им нельзя расслабляться, стоит избегать лени, азартных игр и держаться подальше от авантюристов.
Вторая и третья декада июня и большая часть июля благоприятны также для знаков Воздуха — Близнецов и Весов. Но для успеха в делах им потребуется приложить много усилий. При этом Водолей, находящийся в оппозиции к знаку Льва, в эти дни будет стоять перед важным выбором. Важно сделать выводы из ошибок прошлого и не повторить их.
Представители знаков Рыб, Козерог, Дева и Рак в июне и июле не ощутят особых перемен — астролог отметила, что это нейтральный для них период. Им можно будет не напрягать силы, а напротив, расслабиться и посвятить время отдыху и развлечениям.
В июне-июле Тельцам и Скорпионам важно быть начеку и избегать конфликтов и провокаций. После испытаний эти знаки ждет награда.