По словам ученых, в брокколи содержится большое количество фитохимического глюкорафанина, который в человеческом организме преобразуется в сульфорафан и способствует предотвращению возникновения рака.
Капуста также обладает рядом соединений, которые помогают не допустить возникновение раковой опухоли в организме человека, утверждают эксперты.
Также ученые подчеркивают, что третьим овощем, который поможет укреплению организма и снижению уровня глюкозы в крови, является огурец. Он на 96% состоит из воды, поэтому еще одним плюсом его употребления будет то, что он поможет увеличить потребление жидкости.
В шпинате содержится множество полезных веществ и фитохимикатов, отмечают специалисты. По их словам, в состав этого продукта входит много железа, кальция и витамина С, которые укрепляют организм. Также этот овощ обладает двумя растительными соединениями, которые помогают предотвратить заболевания глаз.
Пятым овощем, необходимым для долголетия, является салат. Он способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и помогает выводить из организма «плохой» холестерин, заключили ученые.