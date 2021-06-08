Жителям Украины ученые посоветовали употреблять больше брокколи, капусты, огурцов, шпината и салата, чтобы укрепить свой организм и продлить жизнь, сообщили в Food.news

По словам ученых, в брокколи содержится большое количество фитохимического глюкорафанина, который в человеческом организме преобразуется в сульфорафан и способствует предотвращению возникновения рака.

Капуста также обладает рядом соединений, которые помогают не допустить возникновение раковой опухоли в организме человека, утверждают эксперты.

Ученые выяснили, какой продукт помогает продлить жизнь © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В шпинате содержится множество полезных веществ и фитохимикатов, отмечают специалисты. По их словам, в состав этого продукта входит много железа, кальция и витамина С, которые укрепляют организм. Также этот овощ обладает двумя растительными соединениями, которые помогают предотвратить заболевания глаз.

Пятым овощем, необходимым для долголетия, является салат. Он способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и помогает выводить из организма «плохой» холестерин, заключили ученые.