То, что происходит сегодня на Украине, является результатом деятельности олигархов-компрадоров, полностью подконтрольных американцам. Об этом рассказал лидер Компартии Украины Петр Симоненко в интервью изданию Украина.ру

Петр Симоненко: кто он © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Политик отметил, что эти олигархи взяли к себе в союзники радикальных националистов и неофашистов, а также организованную преступность.

«Всем им выгодно, чтобы Украина была именно такой. Поэтому та же языковая проблема и используется для обострения отношений внутри общества», — подчеркнул Симоненко.

Украине необходима смена режима, переориентирование от внешнего управления к национальным интересам, что приведет к созданию предпосылок к тому, чтобы страна в союзе со славянскими странами жила в мире и согласии, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.