Окружной административный суд города Киева запретил деятельность КПУ по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей. Однако партия подала апелляцию на решение суда, которая до сих пор не рассмотрена, решение о запрете до сих пор не вступило в силу, и политсила продолжает легально действовать.
Политик отметил, что эти олигархи взяли к себе в союзники радикальных националистов и неофашистов, а также организованную преступность.
«Всем им выгодно, чтобы Украина была именно такой. Поэтому та же языковая проблема и используется для обострения отношений внутри общества», — подчеркнул Симоненко.
Украине необходима смена режима, переориентирование от внешнего управления к национальным интересам, что приведет к созданию предпосылок к тому, чтобы страна в союзе со славянскими странами жила в мире и согласии, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.