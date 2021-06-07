Стоить они будут полтора миллиона долларов США, заказ будет исполняться около полугода, исполнитель - американская компания «Rockwell Collins», сообщил украинский канал «Первый деловой» 7 июня

Как уточняется, заказ будет реализован на заводах в американских штатах Айова и Флорида, после чего будет доставлен на Украину.

Переговоры о сотрудничестве с «Rockwell Collins» «Антонов» ведет минимум с 2017 года. Американская компания специализируется на изготовлении и разработке цифровых и электронных систем для авиации.

«Кандалы на теле»: почему «Антонов» взбунтовался против «Укроборонпрома» © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Российские комплектующие приобретались нелегально на территории России, в результате чего Служба безопасности Украины завела несколько уголовных дел.

Во времена СССР «Антонов» выпускал самолеты тысячами. Ан-24 — 1028 единиц, Ан-2 — 3320 машин, 1402 самолета Ан-26, 18 гигантских транспортников Ан-124 «Руслан».

С 2009 по 2019 год, при независимой Украине, завод выпустил всего 22 самолета. Причем с 2016 по 2020 годы «Антонов» не произвёл и не поставил заказчикам ни одного самолета.