Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нарушили перемирие в Донбассе и начали вести огонь по мирным гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР). Об этом сообщили в Народной милиции ДНР 7 июня

По словам сотрудника ведомства, второй день подряд украинские боевики обстреливают мирных граждан Донбасса и разрушают их дома.

«После непродолжительного затишья противник вновь усилил обстрелы по населенным пунктам республики. При этом в большинстве случаев применяются тяжелые минометы», — сказал представитель ведомства.

ВСУ разместили «Грады» на железнодорожной станции в Донбассе - Народная милиция ДНР © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С лета прошлого года в Донбассе формально введен в действие пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, запрещающий применение любого вида вооружения, а также диверсии, стягивания техники, и т.д.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.