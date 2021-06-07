По словам сотрудника ведомства, второй день подряд украинские боевики обстреливают мирных граждан Донбасса и разрушают их дома.
«После непродолжительного затишья противник вновь усилил обстрелы по населенным пунктам республики. При этом в большинстве случаев применяются тяжелые минометы», — сказал представитель ведомства.
Также в Народной милиции сообщили о том, что за последние сутки было зафиксировано пять нарушений договоренностей режима прекращения огня со стороны Украины.
С лета прошлого года в Донбассе формально введен в действие пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, запрещающий применение любого вида вооружения, а также диверсии, стягивания техники, и т.д.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.